Ajax-Napoli, le formazioni ufficiali: derby leggendario (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Ajax-Napoli, gara valida per il Matchday 3 del Gruppo A di Champions League. Alle 21:00 il Napoli affronterà l’Ajax alla “Johan Cruijff Arena”, un match dal sapore di leggenda: è un derby tra due squadre che giocano in due stadi intitolati a due leggende del calcio, Cruijff e Maradona. Le due squadre sono nel gruppo A, insieme a Liverpool e Glasgow Rangers. Per gli azzurri di Spalletti questa sfida rappresenta il giro di boa del proprio percorso europeo in questo girone. Se i partenopei riusciranno ad ottenere un risultato positivo manterranno il primo posto del loro girone, altrimenti la sconfitta potrebbe mettere tutto in discussione. In serie A le prestazioni sono “superlative”, complice le ultime vittorie e una straordinaria ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo ledi, gara valida per il Matchday 3 del Gruppo A di Champions League. Alle 21:00 ilaffronterà l’alla “Johan Cruijff Arena”, un match dal sapore di leggenda: è untra due squadre che giocano in due stadi intitolati a due leggende del calcio, Cruijff e Maradona. Le due squadre sono nel gruppo A, insieme a Liverpool e Glasgow Rangers. Per gli azzurri di Spalletti questa sfida rappresenta il giro di boa del proprio percorso europeo in questo girone. Se i partenopei riusciranno ad ottenere un risultato positivo manterranno il primo posto del loro girone, altrimenti la sconfitta potrebbe mettere tutto in discussione. In serie A le prestazioni sono “superlative”, complice le ultime vittorie e una straordinaria ...

