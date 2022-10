Adesso si capisce perché tua sorella non ti parla”: Ginevra Lamborghini sbugiardata (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip sta facendo discutere per via dell’abbandono di Marco Bellavia. Di sta parlando di bullismo fatto ai danni dell’uomo da parte di tanti concorrenti di questa edizione. Il web ha preso di mira soprattutto Ginevra Lamborghini per l’atteggiamento ostile assunto nei suoi confronti. Come se non bastasse le telecamere l’hanno ripresa nel momento in cui ha detto una frase specifica sulla situazione delicata di Marco. Giovedì scorso, durante la diretta, Marco ha confessato di soffrire di depressione e la partecipazione al reality poteva rappresentare per lui un toccasana. Purtroppo la maggior parte dei suoi compagni d’avventura gli hanno riservato un trattamento del tutto fuori luogo. Gli hanno detto addirittura di andare via perché il reality non è il contesto adatto a lui. Nonostante ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip sta facendo discutere per via dell’abbandono di Marco Bellavia. Di stando di bullismo fatto ai danni dell’uomo da parte di tanti concorrenti di questa edizione. Il web ha preso di mira soprattuttoper l’atteggiamento ostile assunto nei suoi confronti. Come se non bastasse le telecamere l’hanno ripresa nel momento in cui ha detto una frase specifica sulla situazione delicata di Marco. Giovedì scorso, durante la diretta, Marco ha confessato di soffrire di depressione e la partecipazione al reality poteva rappresentare per lui un toccasana. Purtroppo la maggior parte dei suoi compagni d’avventura gli hanno riservato un trattamento del tutto fuori luogo. Gli hanno detto addirittura di andare viail reality non è il contesto adatto a lui. Nonostante ...

