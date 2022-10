Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022)DEL 2 OTTOBREORE 13.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA TRAFFICO IN AUMENTO PER CHI SI DIRIGE VERSO IL COMUNE DI MARINO CI SONO CODE SULLA VIA APPIA E VIA DEI LAGHI RISPETTIVAMENTE DALL AEROPORTO DI CIAMPINO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELL UVA NEL CENTRO URBANO DI MARINO RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELL AREA CIRCOSTANTE DELLA MANIFESTAZIONE CON CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO SPSOTIAMOCI SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEI CONSUETI LAVORI ALTEZZA SPINACETO SEMPRE PER CANTIERI ATTIVI ALTRE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI POI CODE PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA PER CHI SI DIRIGE VERSO OSTIA GRAZIE DELL ASCOLTO DA ...