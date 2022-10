Roma | Gazzetta | “La Joya fa volare Mou e la squadra in quel di San Siro”

Leggi su seriea24

(Di domenica 2 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi la, laporta davvero a casa una vittoria importante comela di Milano. “la di suscitare nostalgie è arte nobile, delicata, che prevede inevitabilmente la vetrina, ma a volte consiglia di non maramaldeggiare perché il destino non ama troppo i gradassi. Paulo Dybala, a San, ha saputo farlo in punta di piedi, prendendo i fischi dei tifosi nerazzurri – erano solo di paura, nulla di più – e godendosi l’ovazione dei 4mila giallorossi quando ha segnato la rete del pari. Chissà cosa avrà pensato Beppe Marotta, principale estimatore della, negli attimi in cui il suo ex pupillo in bianconero colpiva la palla che faceva ruotare la partita sul proprio asse”. “Non è un mistero che l’attaccante ...