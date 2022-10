Regina Elisabetta, svelata la causa della morte: la verità arriva dal certificato di decesso (Di domenica 2 ottobre 2022) svelata la causa della morte . La sovrana britannica è deceduta lo scorso 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia. Aveva 96 anni e quest’anno aveva festeggiato i 70 anni di regno. La Regina Elisabetta IICosa dice il certificato di morte Dal certificato di morte pubblicato dal National Records of Scotland (l’anagrafe scozzese, ndr.) si evince che Sua Maestà è “morta di vecchiaia” l’8 settembre alle 15.10 ora locale (16.10 ora italiana). La cappella dov’è sepolta Elisabetta IIMorta tre ore prima dell’annuncio L’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato dato da Buckingham Palace alle 19.30 ora italiana. La Regina era dunque spirata tre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 ottobre 2022)la. La sovrana britannica è deceduta lo scorso 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia. Aveva 96 anni e quest’anno aveva festeggiato i 70 anni di regno. LaIICosa dice ildiDaldipubblicato dal National Records of Scotland (l’anagrafe scozzese, ndr.) si evince che Sua Maestà è “morta di vecchiaia” l’8 settembre alle 15.10 ora locale (16.10 ora italiana). La cappella dov’è sepoltaIIMorta tre ore prima dell’annuncio L’annuncio ufficialesua scomparsa è stato dato da Buckingham Palace alle 19.30 ora italiana. Laera dunque spirata tre ...

rtl1025 : ?? La regina #Elisabetta II è morta di 'vecchiaia' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di… - v3rd3acqua : - cicciagatta : RT @11Giuliano: Altro Giovane: U.K.,guardia reale di 18 anni che ha scortato il feretro della regina Elisabetta è stata trovata morta in ca… - giorgiaa26 : @Miky77Coni Putin festeggia e gli altri si riprendono tutto. Se muore il Pope e fanno il funerale come quello della… - AnnaP1953 : RT @11Giuliano: Altro Giovane: U.K.,guardia reale di 18 anni che ha scortato il feretro della regina Elisabetta è stata trovata morta in ca… -