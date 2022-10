Parisi: «È più facile vincere il Nobel che installare dei pannelli solari in un condominio» (Di domenica 2 ottobre 2022) Su La Repubblica un’intervista a Giorgio Parisi, vincitore del Nobel per la Fisica il 5 ottobre 2021. Racconta quali sono le richieste più strane che ha ricevuto nell’ultimo anno. «Una persona mi ha scritto per espormi le sue teorie sul tutto, dimostrando che l’universo non esiste. Poi l’offerta di 10mila euro, declinata, da parte di un’azienda di leasing. Chiedevano un mio intervento alla convention annuale dei loro venditori». A Parisi viene chiesto cosa fa per combattere il cambiamento climatico. Risponde: «Ho proposto al mio condominio di fare il cappotto termico e installare 150 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sfruttando il superbonus. La mia richiesta non è passata. Hanno vinto resistenze, complicazioni e burocrazia. Parecchi condòmini erano restii a investire per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Su La Repubblica un’intervista a Giorgio, vincitore delper la Fisica il 5 ottobre 2021. Racconta quali sono le richieste più strane che ha ricevuto nell’ultimo anno. «Una persona mi ha scritto per espormi le sue teorie sul tutto, dimostrando che l’universo non esiste. Poi l’offerta di 10mila euro, declinata, da parte di un’azienda di leasing. Chiedevano un mio intervento alla convention annuale dei loro venditori». Aviene chiesto cosa fa per combattere il cambiamento climatico. Risponde: «Ho proposto al miodi fare il cappotto termico e150 metri quadrati difotovoltaici sfruttando il superbonus. La mia richiesta non è passata. Hanno vinto resistenze, complicazioni e burocrazia. Parecchi condòmini erano restii a investire per ...

repubblica : Intervista a Giorgio Parisi: “Più facile il Nobel che convincere i vicini a installare pannelli solari” [di Elena D… - napolista : Parisi: «È più facile vincere il Nobel che installare dei pannelli solari in un condominio» A La Repubblica: «Ho p… - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Giorgio Parisi indica la burocrazia come vero nemico del governo: “Più facile vincere il Nobel che installare i pannell… - Movimento_piu : Intervista a Giorgio Parisi: “Più facile il Nobel che convincere i vicini a installare pannelli solari” - la Repubb… - Damianodanny1 : Parisi indica la burocrazia come primo nemico del governo: “Più facile il Nobel che installare il fotovoltaico” -