Moto3 | Max Biaggi licenzia i due meccanici che avevano bloccato Adrian Fernandez nelle qualifiche di Aragon

(Di domenica 2 ottobre 2022) Maxlo aveva fatto intendere a suo tempo, anticipando dei provvedimenti importanti, ed infatti è arrivata l’ufficialità dell’allontanamento definitivo dal Max Racing Team (impegnato nel Mondiale) dei duecheprovato a bloccare fisicamente l’entrata in pista di un pilota avversario (, del Team Tech3 KTM) per non fargli prendere la scia di Ayumu Sasaki durante ledel Gran Premio di. “In seguito all’ingiustificabile episodio, che ha visto protagonisti due componenti dello Sterilgarda Husqvarna Max Racing durante ledel Gran Premio d’a, comunichiamo di aver concluso anzitempo la collaborazione tra i soggetti interessati ed il nostro Team. I ...

motosprint : #Moto3, Max #Biaggi licenzia due meccanici dopo i fatti di #Aragon ?? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #MaxRacingTeam I due si erano resi protagonisti di un episodio da censurare - - motograndprixit : #Moto3 #MaxRacingTeam I due si erano resi protagonisti di un episodio da censurare - - dianatamantini : MOTO3 - Max Racing Team ha licenziato i due meccanici responsabili dell'incredibile episodio ad Aragon. La comunica… - corsedimoto : MOTO3 - Max Racing Team ha licenziato i due meccanici responsabili dell'incredibile episodio ad Aragon. La comunica… -

Il teamRacing diha licenziato i due telemetristi protagonisti del brutto gesto in pit lane ad Aragon, quando avevano 'placcato' Adrian Fernandez per evitare che prendesse la scia dei loro piloti. ...... i due meccanici delRacing Team che avevano bloccato Adrian Fernandez per impedirgli di prendere la scia di Ayumu Sasaki nelle qualifiche di Aragon sono stati licenziati.Thailandia: ...Dennis Foggia ha vinto Gran Premio della Thailandia classe Moto3, 17esima tappa del Motomondiale 2022 Partito in pole il pilota del Team Honda Leopard ha mantenuto il comando della gara, perdendolo so ...Il team Max Racing di Moto3 ha licenziato i due telemetristi protagonisti del brutto gesto in pit lane ad Aragon, quando avevano "placcato" Adrian Fernandez per evitare che prendesse la scia dei loro ...