Incidente mortale sul GRA: la vittima è il 20enne Aldo Abbrugiati (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Un Incidente devastante, che non ha lasciato scampo alla vittima, Aldo Abbrugiati, un ragazzo di appena 20 anni morto nello scontro tra quattro auto avvenuto la notte tra venerdì e sabato scorsi in prossimità del km 58, subito dopo l’uscita per Ostiense/Via del Mare. Tutta la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, distrutta dalla grave perdita. Stava rientrando a casa, dopo una serata con gli amici, quando un terribile Incidente ha stroncato la sua vita. La vittima: un giovane di appena 20 anni Oltre alla giovane vittima, altri 3 feriti, tutti portati di corsa in ospedale per le cure necessarie a seguito del brusco impatto. A provocare l’Incidente, secondo quanto ricostruito sino ad ora, sarebbe stato il conducente di una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Undevastante, che non ha lasciato scampo alla, un ragazzo di appena 20 anni morto nello scontro tra quattro auto avvenuto la notte tra venerdì e sabato scorsi in prossimità del km 58, subito dopo l’uscita per Ostiense/Via del Mare. Tutta la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, distrutta dalla grave perdita. Stava rientrando a casa, dopo una serata con gli amici, quando un terribileha stroncato la sua vita. La: un giovane di appena 20 anni Oltre alla giovane, altri 3 feriti, tutti portati di corsa in ospedale per le cure necessarie a seguito del brusco impatto. A provocare l’, secondo quanto ricostruito sino ad ora, sarebbe stato il conducente di una delle ...

CorriereCitta : Incidente mortale sul GRA: la vittima è il 20enne Aldo Abbrugiati - News_24it : APRILIA - È una donna di 70 anni, Annita Tredicine, di Roma, la vittima del tragico e mortale incidente verificatos… - MonicaSech : RT @bastardo42: Dal mio buco di culo del mondo dove non pare mai accadere nulla ???? Rapinatore e pirata della strada: ruba tre auto e provo… - enrica_emme : RT @messveneto: La polizia locale cerca testimoni dello scontro mortale a Pordenone, restano in gravi condizioni i due superstiti: I due su… - messveneto : La polizia locale cerca testimoni dello scontro mortale a Pordenone, restano in gravi condizioni i due superstiti:… -