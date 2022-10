Fuga di gas con esplosione e crollo a Firenze: residenti evacuati (Di domenica 2 ottobre 2022) Una Fuga di gas ha provocato un’esplosione la notte scorsa in un palazzo di tre piani nel centro storico di Firenze, in via dell’Agnolo. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3 con due squadre e un’autoscala dalla sede centrale e dal distaccamento di Fi-Ovest, non si registrano feriti ma solo danni. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. La Fuga di gas è avvenuta in un appartamento al primo piano del palazzo. Si è poi verificata un’esplosione che ha causato il crollo dei muri interni di suddivisione. La Protezione civile del Comune ha trovato alloggio provvisorio per le famiglie residenti presso la Misericordia di Firenze. su Open Leggi anche: La Fuga di gas metano, il guasto ai tubi o la ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Unadi gas ha provocato un’la notte scorsa in un palazzo di tre piani nel centro storico di, in via dell’Agnolo. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3 con due squadre e un’autoscala dalla sede centrale e dal distaccamento di Fi-Ovest, non si registrano feriti ma solo danni. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Ladi gas è avvenuta in un appartamento al primo piano del palazzo. Si è poi verificata un’che ha causato ildei muri interni di suddivisione. La Protezione civile del Comune ha trovato alloggio provvisorio per le famigliepresso la Misericordia di. su Open Leggi anche: Ladi gas metano, il guasto ai tubi o la ...

