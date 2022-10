Fu curato da bimbo grazie a Maradona: 38enne arrestato per spaccio (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaceva il pusher a Bellaria Igea Marina ed è stato arrestato dai carabinieri, l’uomo che da bimbo fu curato grazie a Diego Maradona. “Maradona è come un padre per me”, diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori per un’operazione al palato, pagata grazie alla raccolta fondi organizzata dal Pibe de Oro ad Acerra, in una celebre partita per beneficenza, il 18 marzo 1985 in un campetto fangoso, dove ora c’è un parco urbano e una statua che ricorda quel giorno. Nel 2002 il ragazzo ha incontrato il campione argentino nella trasmissione televisiva ‘C’è posta per te’. Come riporta la stampa riminese, Quarto nella tarda serata di venerdì è stato sorpreso dai carabinieri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaceva il pusher a Bellaria Igea Marina ed è statodai carabinieri, l’uomo che dafua Diego. “è come un padre per me”, diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori per un’operazione al palato, pagataalla raccolta fondi organizzata dal Pibe de Oro ad Acerra, in una celebre partita per beneficenza, il 18 marzo 1985 in un campetto fangoso, dove ora c’è un parco urbano e una statua che ricorda quel giorno. Nel 2002 il ragazzo ha incontrato il campione argentino nella trasmissione televisiva ‘C’è posta per te’. Come riporta la stampa riminese, Quarto nella tarda serata di venerdì è stato sorpreso dai carabinieri ...

