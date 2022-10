BergamoScienza apre oltre 100 laboratori per bambini e ragazzi fino ai 18anni

(Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Dal 29 settembre al 16 ottobre torna con la XX edizione, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazione, che rinnova l’appuntamento annuale con la città e il suo pubblico. I 18 giorni di festival coinvolgeranno appassionati di scienza e curiosi, adulti econ un ricco programma di eventi gratuiti per festeggiare tutti insieme l’eccezionale traguardo del ventennale. Fin dai suoi esordi,ha avuto come obiettivo primario quello di avvicinare i più giovani alle materie scientifiche e farli appassionare allo spettacolo della scienza attraverso numerosissimi. Quest’anno saranno ben100 le attivitàali divertenti e creative organizzate da scuole e privati, ...

Il programma (quello completo può essere consultato QUI ) della XX edizione del festival sigiovedì 29 settembre alle 18 in Piazzale degli Alpini con "Venti di scienza.", dedicato ...La XX edizione del festivalgiovedì 29 settembre alle 18 in Piazzale degli Alpini con Venti di scienza., un racconto lungo vent'anni, un evento - viaggio per ricordare, attraverso ...Ha preso il via ieri, e continua fino al 16 ottobre, la XX edizione di BergamoScienza. Il titolo scelto quest'anno è Stiamo crescendo con voi.BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica ormai entrato nel calendario tradizionale delle manifestazioni di primo autunno, festeggia la sua ventesima edizione e, dal 29 settembre al 16 o ...