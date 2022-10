WTA Parma 2022: l’egiziana Mayar Sherif trionfa in finale sulla greca Sakkari (Di sabato 1 ottobre 2022) Pronostico ribaltato nella finale del WTA di Parma, dove a trionfare è stata l’egiziana Mayar Sherif, numero 74 della classifica mondiale, che ha sconfitto la greca Maria Sakkari, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta del primo titolo della carriera in WTA 250 per la tennista africana, mentre Sakkari rimanda ancora la vittoria in un torneo, che manca addirittura da quello di Rabat nel 2019. Tantissimi i problemi al servizio per entrambe le tenniste, che hanno concesso moltissime palle break (tredici la greca e nove l’egiziana). Sherif è riuscita ad imporsi nonostante il 23% di punti vinti con la seconda, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Pronostico ribaltato nelladel WTA di, dove are è stata, numero 74 della classifica mondiale, che ha sconfitto laMaria, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta del primo titolo della carriera in WTA 250 per la tennista africana, mentrerimanda ancora la vittoria in un torneo, che manca addirittura da quello di Rabat nel 2019. Tantissimi i problemi al servizio per entrambe le tenniste, che hanno concesso moltissime palle break (tredici lae nove).è riuscita ad imporsi nonostante il 23% di punti vinti con la seconda, ...

