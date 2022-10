Verona, Cioffi: «Rimpianto Udinese? Sono felice di essere qui» (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico degli scaligeri Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa all’ antivigilia del match con l’Udinese. SOSTA – «Sono state due settimane dove i ragazzi hanno lavorato molto bene: la sosta ci è servita per ritrovarci e per ripartire con entusiasmo e applicazione. Più che sull’aspetto della tenuta fisica abbiamo lavorato sullo sviluppo del nostro gioco, per cercare di diventare più imprevedibili per i nostri avversari. PARTITA – «Senza dubbio Sono una squadra molto forte, ma lo erano già l’anno scorso. Quest’anno si Sono migliorati ancora di più, alzando il loro livello e costruendo una rosa di qualità ancora maggior. Tranne qualche piccolo dubbio ho già le idee chiare. Dovremo fare a meno di Ilic, che ha avuto un problema in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico degli scaligeri Gabriele, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa all’ antivigilia del match con l’. SOSTA – «state due settimane dove i ragazzi hanno lavorato molto bene: la sosta ci è servita per ritrovarci e per ripartire con entusiasmo e applicazione. Più che sull’aspetto della tenuta fisica abbiamo lavorato sullo sviluppo del nostro gioco, per cercare di diventare più imprevedibili per i nostri avversari. PARTITA – «Senza dubbiouna squadra molto forte, ma lo erano già l’anno scorso. Quest’anno simigliorati ancora di più, alzando il loro livello e costruendo una rosa di qualità ancora maggior. Tranne qualche piccolo dubbio ho già le idee chiare. Dovremo fare a meno di Ilic, che ha avuto un problema in ...

