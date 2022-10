Uomini e Donne, registrazione 30 settembre 2022: un cavaliere confessa di essere innamorato di Ida (Di sabato 1 ottobre 2022) La registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta venerdì 30 settembre 2022 è stata quasi interamente incentrata sul trono over, stando alle anticipazioni riportate dal sito di Lorenzo Pugnaloni. L’unica tronista di cui si è parlato è stata infatti Lavinia Mauro che si è baciata con un corteggiatore, mentre i tronisti Uomini Federico Dainese e Federico Nicotera non sono neanche stati fatti entrare. Il motivo è presto detto: Ida Platano ha ricevuto un’inaspettata dichiarazione d’amore. Uomini e Donne, le tre corteggiatrici che hanno fatto la storia del programma Tra le centinaia di corteggiatrici passate in studio in vent’anni di programma, tre sono rimaste nel cuore ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Ladiche si è tenuta venerdì 30è stata quasi interamente incentrata sul trono over, stando alle anticipazioni riportate dal sito di Lorenzo Pugnaloni. L’unica tronista di cui si è parlato è stata infatti Lavinia Mauro che si è baciata con un corteggiatore, mentre i tronistiFederico Dainese e Federico Nicotera non sono neanche stati fatti entrare. Il motivo è presto detto: Ida Platano ha ricevuto un’inaspettata dichiarazione d’amore., le tre corteggiatrici che hanno fatto la storia del programma Tra le centinaia di corteggiatrici passate in studio in vent’anni di programma, tre sono rimaste nel cuore ...

amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - LiaQuartapelle : Per chi vuole esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che in Iran si battono per la libertà e rischiano la p… - matteosalvinimi : il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degl… - 94GH0STIN : RT @Iperborea_: Sei giorni fa, gli uomini stavano discutendo in salotto sulle donne della casa, per dirla in maniera più elegante possibile… - scherzilla : @PsycheMax @aanthl @Maracanazo50 @FrancescaCphoto @salines_simone Ma l'articolo da te postato non si limita a forni… -