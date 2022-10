Serie A | Inter - Roma 1 - 2

OptaPaolo : 4 - L’inter ha perso quattro partite nelle prime otto giornate di campionato: eguagliato il proprio record negativo… - OptaPaolo : 4 - Paulo Dybala è andato a segno in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro l’Inter, dopo essere… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 1-1, rete di Dybala P. (ROM) - giacomoamala : RT @gio_prankster: Le problematiche sono a ogni livello: • proprietà, • dirigenza, • direzione tecnica, • spogliatoio. A vari gradi di grav… - tuttosport : #InterRoma 1-2: #Dybala segna, #Inzaghi affonda e traballa -

MILANO - La Roma espugna uno stadio San Siro tutto esaurito, battendo 2 - 1 in rimonta l'grazie alle reti di Dybala e Smalling dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro di Dimarco . La ...diA ...L'però continua a spingere, Calhanoglu con un gran tiro sfiora l'incrocio al 20'. Ma la squadra di Inzaghi c'è e al 30' passa in vantaggio con Dimarco che di destro beffa il portiere della Roma.Mourinho si gode dalla tribuna la prima vittoria a San Siro contro la sua ex Inter e mette nei guai Inzaghi. Non poteva esserci squalifica più dolce per l'allenatore portoghese. La Roma vince la sua ...(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Roma batte Inter 2-1 (1-1) in uno dei posticipi odierni dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I ...