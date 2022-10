Rula Jebreal contro Meloni, bufera sul tweet. Calenda e Conte si schierano con la leader di Fdi (Di sabato 1 ottobre 2022) Offese, accuse e condanne. Una battaglia combattuta a colpi di tastiera e smartphone. Il casus belli è il tweet di Rula Jebreal, scritto nella serata di ieri. La giornalista italo-israeliana,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 ottobre 2022) Offese, accuse e condanne. Una battaglia combattuta a colpi di tastiera e smartphone. Il casus belli è ildi, scritto nella serata di ieri. La giornalista italo-israeliana,...

borghi_claudio : Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti coste… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - FratellidItalia : Meloni, Bucalo: Da Rula Jebreal bassezza senza precedenti - maurocrypt : RT @PaoloDiop: Rula Jebreal dovrebbe essere cacciata da ogni programma nazionale e non solo. Chi attacca politicamente in questo modo a p… - GiuseppeVerduc1 : RT @AlessandraOdri: Mi auguro che quel poverino di Amadeus non inviti ancora Rula Jebreal al Festival di Sanremo! #RulaJebrealvergognati ht… -