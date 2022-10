Pau Torres sblocca il mercato della Juventus | colpo in difesa

Avenger68445884 : RT @ZoneJuventus: Che bella cantera che ha a disposizione la #Spagna di Luis Enrique. Due giocatori su tutti che potrebbero entrare in orbi… - LafaelReao : @MrOnadde Segno tutti tranne Pau Torres, già lo conoscevo ?? - scopassolimitat : RT @MrOnadde: e anche questa pausa nazionali è finita, ma lasciate che io vi segnali i migliori talenti da segnarsi per il futuro: Dusan… - Mohamed81227342 : RT @ZoneJuventus: Che bella cantera che ha a disposizione la #Spagna di Luis Enrique. Due giocatori su tutti che potrebbero entrare in orbi… - Max1969Av : RT @MrOnadde: e anche questa pausa nazionali è finita, ma lasciate che io vi segnali i migliori talenti da segnarsi per il futuro: Dusan… -

Calciomercato.com

...00 Annecy - Bastia 19:00 Caen - Quevilly Rouen 19:00 Dijon - Le Havre 19:00 Metz -FC 19:00 ...15 ITALIA SERIE C - GIRONE A AlbinoLeffe - Lecco 14:30 ITALIA SERIE C - GIRONE B- Vis Pesaro 14:...Calciomercato, l'Inter sfida la Juventus per©LaPresseQualora l'Inter non dovesse riuscire a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto con Milan Skriniar entro dicembre, ... Villarreal: nuove sirene inglesi per Pau Torres | Mercato | Calciomercato.com Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il futuro di Milan Skriniar è ovviamente legato al contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023: l'Inter osserva Pau Torres ...