Nuovo governo, Meloni: “Mi sto dedicando anima e corpo ai dossier più urgenti” (Di sabato 1 ottobre 2022) "In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) "In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmiad affrontare ipiùche la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi". L'articolo .

GiuseppeConteIT : Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di… - Mov5Stelle : Il nuovo esecutivo mi sembra concentrato sulle caselle del Governo: dovrebbe preoccuparsi invece delle famiglie e d… - fattoquotidiano : Caro bollette, Conte: “Il futuro governo litiga sulle poltrone, mentre la Germania ha stanziato 200 miliardi. Serve… - TerzoliAdele : RT @Giangio09507307: @laura_ceruti @danieledv79 Mi sa che questo Tuo twitt lo dovremo ripetere ogni tanto per ricordarglielo anche se c… - ilsuonatoredi : RT @fieraitaliana7: @GiorgiaMeloni Giorgia tantissimi auguri per la tua meritatissima vittoria,ma per piacere quando formerete il nuovo go… -