Maltempo in Sicilia | trombe d’aria e fiumi di fango Un autobus si ribalta

Un'ondata di Maltempo ha colpito nelle ultime ore la Sicilia, in particolare le province di Trapani e Agrigento, con forti temporali e una tromba d'aria. Tra i comuni maggiormente interessati, Mazara del Vallo e Castelvetrano nel trapanese e Santa Margherita di Belice nell'agrigentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i numerosi automobilisti in difficoltà, allagamenti e danni d'acqua. In serata inoltre un bus si è ribaltato nella scarpata sottostante alla strada fondovalle Palermo-Sciacca. Tre le persone rimaste ferite che sono state trasportate in ospedale a Sciacca. A scaraventarlo al di là del guard-rail una tromba d'aria che si è abbattuta insieme a forti temporali lungo la strada. Il mezzo, giunto tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita ...

