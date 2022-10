LIVE Moto3 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | inizia la Q1 | Garcia e Guevara provano a passare il turno

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 Fellon sale al top della graduatoria in 1.42.2. Il francese di SIC58 precede Furusato, Fernandez e. 7.38 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici al Chan International Circuit.guida il gruppo, sarà fondamentale per l’alfiere di Aspar accedere alla lotta per la pole-position. 7.35 Bandiera verde! Scatta la Q1. 7.33 Siamo pronti per la qualifica. Occhi puntati sucome già annunciato in precedenza, costretto a disputare la Q1. 7.30 Attenzione a Sergioche dovrà effettuare la Q1. Giornata difficile da parte dell’iberico di Aspar, protagonista in positivo per tutto il Mondiale che dopo la pausa estiva non è mai stato in grado di impensierire Izan. 7.26 La classifica combinata. I piloti ...