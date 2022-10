LIVE F1 | GP Singapore 2022 in DIRETTA | Ocon eliminato a sorpresa in Q1 | asfalto ibrido a Marina Bay

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Verstappen e Perez si inseriscono subito alle spalle di Leclerc, mentre Sainz si è rilanciato per un nuovo time-attack con gomma intermedia. 15.30 Primo tentativo molto lento per Sainz, lontano 6? dal miglior crono provvisorio di Leclerc. Tra poco la risposta di Mercedes e Red Bull. 15.29 Leclerc segnala via radio che la pista si sta asciugando velocemente. Qualcuno azzarderà quasi sicuramente la slick già negli ultimi minuti del Q2. 15.28 Ancora gomme intermedie per tutti nel primo run del Q2. Ci sono ancora alcune curve umide, ma il resto del tracciato è ormai quasi totalmente asciutto. 15.26 Comincia adesso il Q2!! 15 minuti per stabilire i dieci piloti che si giocheranno la pole in Q3. 15.23 Abbastanza sorprendente l’eliminazione di Esteban, capace di esaltarsi talvolta in ...

di Stefano Belli} Diretta Formula 1/ Prove liberee streaming video: Fp2, doppietta Ferrari! ... come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio dic'è da segnalare inoltre che, ...15.10 Hamilton balza davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz in 1'54 6, ma arriva Verstappen con il miglior tempo assoluto in 1'54 3 con la Red Bull. 15.08 Leclerc firma subito un ottimo tempo al ...La Formula 1 torna in pista a Marina Bay: segui con noi la cronaca in diretta delle qualifiche del GP di Singapore 2022 – Live Qualifiche F1 Mercedes in pista, Foto Pirelli – Segui in diretta le ...Ore 14:46 - Verstappen campione del mondo a Singapore se... La combinazione che permetterebbe a Verstappen di trionfare già a Singapore è piuttosto remota, perché il pilota olandese dovrebbe in primis ...