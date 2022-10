L’Inter Women vince anche a Como: 1-3 il finale (Di sabato 1 ottobre 2022) Successo per L’Inter Women che vince anche contro il Como Successo per L’Inter Women nell’anticipo della quinta giornata della Serie A Femminile in casa del Como. Le ragazze di Rita Guarino portano a casa i tre punti grazie alla doppietta di Polli intervallata dalla rete di Bonetti. La prima occasione del match è del Como con Beccari che colpisce la traversa dopo 10 minuti di gioco. L’Inter però sfrutta ogni occasione al meglio e al 12? trova il vantaggio con Elisa Polli: palla di Mihashi in mezzo, spizzata di Karchouni e conclusione della numero 9 che trova il quarto gol in campionato dopo la tripletta contro il Pomigliano. Al 27? il raddoppio delle nerazzurre con Bonetti che dal dischetto spiazza Korenciova. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Successo perchecontro ilSuccesso pernell’anticipo della quinta giornata della Serie A Femminile in casa del. Le ragazze di Rita Guarino portano a casa i tre punti grazie alla doppietta di Polli intervallata dalla rete di Bonetti. La prima occasione del match è delcon Beccari che colpisce la traversa dopo 10 minuti di gioco.però sfrutta ogni occasione al meglio e al 12? trova il vantaggio con Elisa Polli: palla di Mihashi in mezzo, spizzata di Karchouni e conclusione della numero 9 che trova il quarto gol in campionato dopo la tripletta contro il Pomigliano. Al 27? il raddoppio delle nerazzurre con Bonetti che dal dischetto spiazza Korenciova. ...

