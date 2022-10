Le scuse di Giulia Torelli dopo le parole contro gli anziani al voto: “Ma ora basta con messaggi minatori e minacce” (Di sabato 1 ottobre 2022) Avevano fatto molto discutere le parole dell’influencer e closet organizer Giulia Torelli in merito alle scelte dei cittadini più anziani alle urne. “Non sanno niente, non hanno idea di cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, nemmeno votare – aveva detto la 35enne – In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani”. Considerazioni, queste, che avevano fatto comprensibilmente indignare molti, anche perché accompagnate da ulteriori frecciate agli anziani come “li vedi lì, attaccati alla vita”. Torelli è tornata a scusarsi su Instagram, con alcune stories in cui si dice pentita per quanto affermato. Le scuse di Giulia Torelli dopo le parole sugli anziani al ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Avevano fatto molto discutere ledell’influencer e closet organizerin merito alle scelte dei cittadini piùalle urne. “Non sanno niente, non hanno idea di cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, nemmeno votare – aveva detto la 35enne – In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani”. Considerazioni, queste, che avevano fatto comprensibilmente indignare molti, anche perché accompagnate da ulteriori frecciate aglicome “li vedi lì, attaccati alla vita”.è tornata a scusarsi su Instagram, con alcune stories in cui si dice pentita per quanto affermato. Ledilesuglial ...

Donatel65682407 : A me non incanti 'cara' #GiuliaTorelli' troppo tardi le scuse! E sai una cosa? Non ti credo e per me le cose dette,… - neXtquotidiano : Si è resa conto Le scuse di #GiuliaTorelli dopo le parole contro gli #anziani al #voto: “Ma ora basta con messagg… - Giusepp13483359 : Le scuse di Giulia Torelli dopo le dichiarazioni sugli anziani al voto: 'Mi dispiace' le scuse se li tenga e menoma… - CACCHELLINO23 : Per me le tue SCUSE te le puoi FICCARE su per il CULO INSULSA SCHIFOSA !!! - 5Franceschi : @paola_chiarore Giulia Torelli non ha diritto di cavarsela con delle scuse dopo aver offeso gli anziani, nostri Pad… -