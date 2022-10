Juventus, l’annuncio in conferenza è una manna dal cielo: tifosi in delirio (Di sabato 1 ottobre 2022) La Juventus si prepara a sfidare il Bologna. Un crocevia da non fallire per Allegri il quale, in conferenza, ha fatto un particolare annuncio. Dal CdA, riunitosi nei giorni scorsi, non è arrivata alcuna indicazione in merito ad un possibile avvicendamento in panchina. La Juventus, quindi, continuerà a puntare su Massimiliano Allegri con la speranza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 ottobre 2022) Lasi prepara a sfidare il Bologna. Un crocevia da non fallire per Allegri il quale, in, ha fatto un particolare annuncio. Dal CdA, riunitosi nei giorni scorsi, non è arrivata alcuna indicazione in merito ad un possibile avvicendamento in panchina. La, quindi, continuerà a puntare su Massimiliano Allegri con la speranza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @AttilioDeCol: Non se ne esce @EdoardoMecca1 ... I commenti sotto l'annuncio di #Salmo della #Juventus sono pietosi, da gente davvero s… - AttilioDeCol : Non se ne esce @EdoardoMecca1 ... I commenti sotto l'annuncio di #Salmo della #Juventus sono pietosi, da gente dav… - LeviAck8_ : RT @passione_inter: ?? Digitalbits sarà il main sponsor per i prossimi 3 anni con un incasso di 85 milioni di euro più bonus ?? L’annuncio a… - calciomercatoit : ???? L'annuncio della madre di #CristianoRonaldo: 'Se non viene allo #Sporting, verrà suo figlio, #Cristianinho. È u… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Buffon e l'annuncio bomba sulla #Juve: «Lui è tra i più grandi in assoluto» Da uno a dieci quanto vi manca Buffon?? http… -