I tumori al seno “difficili” e le nuove vie della ricerca (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci sono tumori al seno difficili, di più complessa gestione cioè, nella platea delle 55mila nuove diagnosi all’anno che si registrano per il tumore più diffuso tra le donne. Il tumore al seno di per sé ha accresciuto negli anni grazie alla diagnosi precoce e alla ricerca percentuali di sopravvivenza a cinque anni e di guarigione molto alte. E anche in forza di questi successi Fondazione Umberto Veronesi a ottobre 2022 nel mese della prevenzione del tumore al seno, presenta tre progetti focalizzati sul trattamento dei tumori al seno difficili: i tumori metastatici e quelli denominati ”triplo negativo”. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci sonoal, di più complessa gestione cioè, nella platea delle 55miladiagnosi all’anno che si registrano per il tumore più diffuso tra le donne. Il tumore aldi per sé ha accresciuto negli anni grazie alla diagnosi precoce e allapercentuali di sopravvivenza a cinque anni e di guarigione molto alte. E anche in forza di questi successi Fondazione Umberto Veronesi a ottobre 2022 nel meseprevenzione del tumore al, presenta tre progetti focalizzati sul trattamento deial: imetastatici e quelli denominati ”triplo negativo”. Leggi anche › ...

