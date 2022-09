Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono Mahmmod e Blanco a Tale e Quale Show: esibizione da brividi (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonino Spadaccino avrà anche vinto la prima puntata di Tale e Quale Show, ma i veri protagonisti sono stati Valery la Queen Stellare nei panni di Britney Spears e Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che si sono trasformati in Mahmmod e Blanco. Il primo sembrava Pepper di American Horror Story e il secondo ricordava vagamente Chucky la bambola assassina. Gabriele e Francesco sono stati simpaticissimi, ma l’esibizione era da brividi, più o meno gli stessi che mi sono venuti nel vedere i risultati delle ultime elezioni. il mondo potrà pure andare avanti dopo questi 2 minuti e 20 ma nulla sarà mai ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonino Spadaccino avrà anche vinto la prima puntata di, ma i veri protagonististati Valery la Queen Stellare nei panni di Britney Spears eche sitrasformati in. Il primo sembrava Pepper di American Horror Story e il secondo ricordava vagamente Chucky la bambola assassina.stati simpaticissimi, ma l’era da, più o meno gli stessi che mivenuti nel vedere i risultati delle ultime elezioni. il mondo potrà pure andare avanti dopo questi 2 minuti e 20 ma nulla sarà mai ...

