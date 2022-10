Crisi climatica, alluvione a Mazara del Vallo: l’acqua entra nelle case, nei supermercati e in ospedale – Le immagini (Di sabato 1 ottobre 2022) Disagi e allagamenti a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dopo un violento temporale. Molte strade si sono completamente allagate, tombini sono saltati, diverse auto sono rimaste impantanate. Decine video postati sui social mostrano la disperazione della gente che si è ritrovata la casa invasa dall’acqua. Allagamenti anche in supermercati e ospedali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Disagi e allagamenti adel, in provincia di Trapani, dopo un violento temporale. Molte strade si sono completamente allagate, tombini sono saltati, diverse auto sono rimaste impantanate. Decine video postati sui social mostrano la disperazione della gente che si è ritrovata la casa invasa dal. Allagamenti anche ine ospedali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

