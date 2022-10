Caro - bollette, parrocchie colpite e chiese al freddo - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 1 ottobre 2022) Il vescovo Renato Boccardo: 'Preoccupa in generale la situazione di imprese e famiglie. I rincari dell'energia siano la priorità del ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Il vescovo Renato Boccardo: 'Preoccupa in generale la situazione di imprese e famiglie. I rincari dell'energia siano la priorità del ...

giorgio_gori : Tendiamo a dimenticare quant’è indebitato e fragile il nostro Stato. Poi la realtà ce lo ricorda. La Germania può s… - elio_vito : Salvini, leader della Lega che è stata ed è al governo con Draghi e sarà al governo con Meloni protesta e manifesta… - MediasetTgcom24 : Caro energia, la Francia fa da sola e applica un tetto alle bollette #DRITTOEROVESCIO - Mario_Molinari : RT @OrtigiaP: Con la mossa della germania di mettere 200 miliardi a sostegno di imprese e famiglie per il caro bollette sono stati spazzati… - SemplicementeGL : RT @Surfiniae: Mi trovo a #Napoli ed oggi mi sono ritrovata a riprendere (per caso) la protesta dei panificatori per il caro-bollette. E lo… -