Calcio, Napoli spietato: in mezz’ora 3 gol al Torino. Azzurri in testa con i gol di Anguissa e Kvaratskhelia (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel segno di uno scatenato Anguissa e con un primo tempo giocato con estrema lucidita’ e concretezza il Napoli supera il Torino (3-1) e mantiene la testa della classifica. La squadra di Spalletti mette in mostra un gioco in certi momenti anche spettacolare, ma la sesta vittoria consecutiva tra campionatone Champions League, arriva grazie ad una supremazia che si manifesta solo nel primo tempo. Nella ripresa e’ invece il Torino a giocare meglio ma la squadra di Juric (espulso per proteste nei confronti dell’arbitro) e’ poco concreta nella fase offensiva. L’inizio della partita e’ devastante per i granata. In soli 11? minuti Anguissa mette a segno una doppietta che spiana la strada al Napoli. Al 6? il camerunense devia in rete di testa un traversone di Mario Rui da sinistra e dopo soli cinque minuti parte dal lato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel segno di uno scatenato Anguissa e con un primo tempo giocato con estrema lucidita’ e concretezza il Napoli supera il(3-1) e mantiene ladella classifica. La squadra di Spalletti mette in mostra un gioco in certi momenti anche spettacolare, ma la sesta vittoria consecutiva tra campionatone Champions League, arriva grazie ad una supremazia che si manifesta solo nel primo tempo. Nella ripresa e’ invece ila giocare meglio ma la squadra di Juric (espulso per proteste nei confronti dell’arbitro) e’ poco concreta nella fase offensiva. L’inizio della partita e’ devastante per i granata. In soli 11? minuti Anguissa mette a segno una doppietta che spiana la strada al Napoli. Al 6? il camerunense devia in rete diun traversone di Mario Rui da sinistra e dopo soli cinque minuti parte dal lato ...

Spalletti: 'Napoli, prima mezzora superlativa. E Kvara è stratosferico' Un marcatore che non ti aspetti e poi quello che già non è più una sorpresa. La doppietta di Anguissa e il diagonale di Kvaratskhelia permettono al Napoli di proseguire la marcia. A farne le spese stavolta è il Torino, la cui buona ripresa non basta ad uscire dal Maradona con un punto. Così, almeno per questa notte, gli azzurri saranno da soli in ... Calcio: Serie A. Spalletti 'Bravi nella gestione, Torino squadra tosta' Queste le parole di un Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, al termine della sfida che ha visto gli azzurri trionfare per 3 - 1 contro il Torino. "Siamo stati superlativi nella prima mezz'ora, ... IlNapolista Un marcatore che non ti aspetti e poi quello che già non è più una sorpresa. La doppietta di Anguissa e il diagonale di Kvaratskhelia permettono aldi proseguire la marcia. A farne le spese stavolta è il Torino, la cui buona ripresa non basta ad uscire dal Maradona con un punto. Così, almeno per questa notte, gli azzurri saranno da soli in ...Queste le parole di un Luciano Spalletti, tecnico del, al termine della sfida che ha visto gli azzurri trionfare per 3 - 1 contro il Torino. "Siamo stati superlativi nella prima mezz'ora, ... È il Napoli firmato Spalletti: il gruppo che prevale sulle individualità