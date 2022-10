Bossi dà vita a una corrente ' nordista' della Lega 

Leggi su agi

(Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Umbertoanimaprimadel partito che fondò vent'anni fa: il senatur ha deciso di darea una formazione '' interna alla Lega Salvini premier. Quindi non un partito diverso, come per esempio 'Grande Nord' di Roberto Bernardelli che in Lombardia ha accolto alcuni ex leghisti. Ma la prima verain un partito tradizionalmente 'monolitico' (anche perché i dissidenti sono speso stati espulsi). "è molto arrabbiato perché la gente per bene sta lasciando la Lega", racconta un leghista che ha parlato con lui in queste ore. "In tanti lo chiamano per dire che il segretario sta facendo troppo pasticci e si è sentito in dovere di fare qualcosa". Ladovrebbe chiamarsi 'comitato del Nord'. Allo stato si ...