Boldrini in piazza per difendere l’aborto | le studentesse “Vattene | sei qui solo per dare spettacolo”

Non è stata accolta a braccia aperte la Dem Laura Boldrini scesa in piazza per difendere il diritto di abortire. A contestarla non un gruppo di conservatori ma giovani studentesse. La ex presidente della Camera, la Dem Laura Boldrini, è scesa in piazza a Roma per difendere il diritto di abortire. Diritto che – si L'articolo proviene da Leggilo.org.

