Berlusconi: "Non credo ai tecnici puri, nel governo prevalga la qualità" (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei prossimi giorni gli alleati dovranno incontrarsi per discutere per prossimo governo e Silvio Berlusconi rivendica il ruolo di Forza Italia Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei prossimi giorni gli alleati dovranno incontrarsi per discutere per prossimoe Silviorivendica il ruolo di Forza Italia

GiovaQuez : Per Santoro l'invasione dell'Ucraina in sostanza è stata una trappola ordita da elementi russi e ucraini a danno di… - EnricoLetta : Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole… - matteorenzi : Vicenda Russia: Berlusconi sbaglia a giustificare Putin. E Conte sbaglia a non spiegare perché ha fatto entrare in… - Enzima1963 : @berlusconi Ormai le tue condizioni non ammettono altri atteggiamenti. - Blcks777 : @LiaQuartapelle E se lo dice quattropalle,allora e così. Ma vai a vendere i fazzolettini,chi deve ricoprire cariche… -