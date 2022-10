Avere genitori dello stesso è una 'libertà negata ai figli? Ragionamento stupido e ipocrita' (Di sabato 1 ottobre 2022) Omogenitorialità sì, omogenitorialità no. A discutere sui figli nati da una coppia di genitori dello stesso sesso, questa volta, sono ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Omoalità sì, omoalità no. A discutere suinati da una coppia disesso, questa volta, sono ...

Luce_news : Avere genitori dello stesso è una “libertà negata ai figli? Ragionamento stupido e ipocrita” - manfatti99 : @tancredipalmeri @GiorgiaMeloni Per i padri 10 giorni di congedo obbligatorio da prendere nei primi 5 mesi del neon… - SampieriValdis : RT @marziodb: Che possiate essere maledetti soprattutto voi genitori che per avere il #greenpass non avete protetto i vostri figli! #vaccin… - maurizjo : @ilmessaggeroit La 'giustizia' italiana impazzisce quando nn ha un potenziale imputato da sfruttare x giustificare… - ArchiloeMario : RT @marziodb: Che possiate essere maledetti soprattutto voi genitori che per avere il #greenpass non avete protetto i vostri figli! #vaccin… -