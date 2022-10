Al via l'operazione "Golden Orb" con Carlo: cos'è e come funziona (Di sabato 1 ottobre 2022) Sarebbero iniziati i minuziosi preparativi per la futura incoronazione di re Carlo III, una cerimonia solenne ma senza sfarzo Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Sarebbero iniziati i minuziosi preparativi per la futura incoronazione di reIII, una cerimonia solenne ma senza sfarzo

Raffael96275148 : @marifcinter Un giorno spero che qualcuno spieghi perché sono stati dati 7 milioni (!!!) di buonauscita a Alexis Sa… - luciano55321084 : 1 ottobre 1978:nel covo delle Brigate Rosse di Via Montenevoso a Milano,i carabinieri trovato il memoriale di Aldo… - Mora20La : CIVITANOVA Via Juantorena,Simon e Lucarelli. Operazione ringiovanimento,si riparte da De Cecco,Anzani,Balaso, Garci… - uitrens : L’operazione “Catch me if you can” contro coloro che vorrebbero destituirlo può finalmente prendere il via.… -