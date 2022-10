Al «Papa Giovanni» è record di nascite: 95 bimbi in sei giorni (Di sabato 1 ottobre 2022) In ospedale. Il boom tra il 24 e il 29 settembre: 40 femmine e 55 maschi. Sia domenica sia giovedì 18 parti. In media se ne contano una decina. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 ottobre 2022) In ospedale. Il boom tra il 24 e il 29 settembre: 40 femmine e 55 maschi. Sia domenica sia giovedì 18 parti. In media se ne contano una decina.

