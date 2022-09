Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)DEL 30 SETTEMBREORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA ANCHE IN INTERNA NEL TRATTO TRA LA VIA NOMENTANA E LA TIBURTINA PER CHI VA VERSO IL CENTRO, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA DA, TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E PER VIA DELLA MAGLIANA E PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA, COMPLICI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE RICORDIAMO CHE ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE. ...