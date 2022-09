Tiro a volo, Mondiali 2022 oggi: orari 30 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 30 settembre 2022) I Mondiali di Tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia, oggi, venerdì 30 settembre, assegneranno medaglie e titoli iridati nel trap a squadre: alle 8.15 scatteranno le qualificazioni femminili con Giulia Grassia, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, ed alle 8.45 inizieranno le eliminatorie maschili con Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola. Shoot-off alle 14.30 ed alle 15.00, finali alle 15.45 ed alle 16.55. Non ci sarà copertura tv o streaming per le qualificazioni e gli shoot-off, diretta streaming delle finali su Youtube ISSF ed Olympic Channel. Va ricordato che queste gare non saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024. programma Mondiali Tiro A volo Venerdì 30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Idi, in corso ad Osijek, Croazia,, venerdì 30, assegneranno medaglie e titoli iridati nel trap a squadre: alle 8.15 scatteranno le qualificazioni femminili con Giulia Grassia, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, ed alle 8.45 inizieranno le eliminatorie maschili con Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola. Shoot-off alle 14.30 ed alle 15.00, finali alle 15.45 ed alle 16.55. Non ci sarà copertura tv oper le qualificazioni e gli shoot-off, direttadelle finali su Youtube ISSF ed Olympic Channel. Va ricordato che queste gare non saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024.Venerdì 30 ...

Coninews : CHE SPETTACOLO! ???? Ai Mondiali di tiro a volo, in corso a Osijek, Mauro De Filippis e Giulia Grassia si prendono… - Esercito : Ai Campionati Mondiali di tiro a volo in corso a #Osijek (Croazia), il Graduato Giulia #Grassia ha conquistato l'or… - LucianoQuaranta : RT @Esercito: Ai Campionati Mondiali di tiro a volo in corso a #Osijek (Croazia), il Graduato Giulia #Grassia ha conquistato l'oro nel Mixe… - Italian : Mondiali tiro a volo: è oro Italia nel Mixed Team di Fossa - InterCLAzionale : RT @Coninews: CHE SPETTACOLO! ???? Ai Mondiali di tiro a volo, in corso a Osijek, Mauro De Filippis e Giulia Grassia si prendono la medagli… -