Spalletti categorico | “Simeone o Raspadori? Questa la mia decisione”

Sport Fanpage

Non penso possa andar bene per quello che ha creato'. Così Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva.Pino Taglialatela , ex portiere del Napoli , è piuttostosul mercato azzurro, in particolare su due pedine che hanno lasciato Castel Volturno, ... Taglialatela critica Lucianoper ... Fa tutto il Napoli, sbaglia due rigori poi ne fa tre ai Rangers: è 1° in classifica in Champions