Sciacalli contro la Meloni che querela Rula Jebreal: “Mio padre se ne andò quando avevo un anno” (Di venerdì 30 settembre 2022) C’è una guerra alle porte. Bollette stratosferiche in arrivo. Un governo da formare. Un’Europa che fatica a prendere decisioni. Una crisi energetica che fa paura ma i media anti-Giorgia hanno altro a cui pensare. Si dedicano allo sciacallaggio. E ripescano un servizio del Pais sul padre di Giorgia Meloni, che se ne andò da casa quando lei aveva un anno, e che è anche deceduto, il quale fu arrestato e poi condannato nel 1995 per traffico di hashish. La vicenda risale a 27 anni fa. Ventisette anni. LEGGI ANCHE Meloni zittisce Asia Argento, Toscani e Jebreal: «Il mio successo non gli va giù» Rula Jebreal fa la vittima: "La Rai mi ha censurato per colpa di Salvini" Si tratta chiaramente di un servizio che la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) C’è una guerra alle porte. Bollette stratosferiche in arrivo. Un governo da formare. Un’Europa che fatica a prendere decisioni. Una crisi energetica che fa paura ma i media anti-Giorgia haltro a cui pensare. Si dedicano allo sciacallaggio. E ripescano un servizio del Pais suldi Giorgia, che se neda casalei aveva un, e che è anche deceduto, il quale fu arrestato e poi condannato nel 1995 per traffico di hashish. La vicenda risale a 27 anni fa. Ventisette anni. LEGGI ANCHEzittisce Asia Argento, Toscani e: «Il mio successo non gli va giù»fa la vittima: "La Rai mi ha censurato per colpa di Salvini" Si tratta chiaramente di un servizio che la ...

mvcalcio : RT @SecolodItalia1: Sciacalli contro la Meloni che querela Rula Jebreal: “Mio padre se ne andò quando avevo un anno” - BiagioRR : RT @SecolodItalia1: Sciacalli contro la Meloni che querela Rula Jebreal: “Mio padre se ne andò quando avevo un anno” - SecolodItalia1 : Sciacalli contro la Meloni che querela Rula Jebreal: “Mio padre se ne andò quando avevo un anno”… - Ettore79597694 : RT @BartaliniIlaria: @AlexBazzaro Sin tanto che l'ordine dei giornalisti continua a non muover foglia contro gli sciacalli pennivendoli, tu… - DanieleBerghino : Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli tanto più se i figli non avevano più rapporti con i padri dall’et… -