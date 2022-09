Salvini, Giorgetti escluso come ministro e i congressi del Nord: Matteo sempre più debole (Di venerdì 30 settembre 2022) La decisione di non candidare al governo Giorgetti come segnale di discontinuità con l?esecutivo Draghi («Allora mi riposo e mi curo», ha detto il ministro dello Sviluppo che... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 settembre 2022) La decisione di non candidare al governosegnale di discontinuità con l?esecutivo Draghi («Allora mi riposo e mi curo», ha detto ildello Sviluppo che...

ilfoglio_it : Dopo il pessimo risultato alle elezioni #Salvini non si dimette, non lascia. Dice di voler condividere con il parti… - fattoquotidiano : Giorgetti: “Governo senza Salvini ministro? Ma va, ci sarà”. E alla riunione dei parlamentari leghisti Angelucci ar… - MaurizioFuochi : @fdragoni Poi si chiedono perché hanno perso, bastava che salvini,fuori dalla lega Zaia, fedriga, giorgetti ed altr… - Migliozziangelo : @zaiapresidente Ma dopo la scoppola che hai preso ancora parli?Salvini dovrebbe cacciarvi a calci,a te Federica e Giorgetti!!!?? - LuciaTassan : RT @Apndp: Ma chi: '#Salvini non voleva entrare nel governo! Non voleva #Mattarella! L'hanno costretto #giorgetti #zaia #fedriga!' si rende… -