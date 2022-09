Putin si prende il Donbass ma apre ai negoziati di pace (Di venerdì 30 settembre 2022) Vladimir Putin pensa quel che dice, dice quel che farà e fa quel che ha detto. È l’unica vera e consolidata certezza della sua politica e della «sua» guerra. Aveva detto che avrebbe annesso quei territori – Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson – e lo ha fatto. Citando l’articolo 1 della Carta Onu sull’autodeterminazione dei popoli, parlando di «genocidio del Donbass» e riproponendo la solita retorica anti-occidentale, ha però rivelato una grande debolezza: è pronto a finirla qui, e fa appello all’Ucraina affinché si sieda al tavolo negoziale. Probabilmente è consapevole dei limiti della sua strategia e della forza militare dispiegata (come vedremo più avanti, è in corso una nuova controffensiva), e ha dovuto fare un bagno di realtà. In ogni caso, questa mano tesa arriva troppo tardi, cioè dopo aver disegnato con il sangue la «Nuova Russia», che ha ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Vladimirpensa quel che dice, dice quel che farà e fa quel che ha detto. È l’unica vera e consolidata certezza della sua politica e della «sua» guerra. Aveva detto che avrebbe annesso quei territori – Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson – e lo ha fatto. Citando l’articolo 1 della Carta Onu sull’autodeterminazione dei popoli, parlando di «genocidio del» e riproponendo la solita retorica anti-occidentale, ha però rivelato una grande debolezza: è pronto a finirla qui, e fa appello all’Ucraina affinché si sieda al tavolo negoziale. Probabilmente è consapevole dei limiti della sua strategia e della forza militare dispiegata (come vedremo più avanti, è in corso una nuova controffensiva), e ha dovuto fare un bagno di realtà. In ogni caso, questa mano tesa arriva troppo tardi, cioè dopo aver disegnato con il sangue la «Nuova Russia», che ha ...

