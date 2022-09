Psicodramma Pd, Letta lancia il congresso: in discussione anche il nome (Di venerdì 30 settembre 2022) Un congresso in quattro fasi, aperto a tutti e non solo agli iscritti Pd. Enrico Letta dopo la batosta elettorale prova a resuscitare il Partito democratico delineando regole e principi del congresso di rifondazione, che non lo vedrà tra i candidati. Sarà un congresso 'costituente' in cui tutto verrà messo in discussione, nome del partito compreso e che si chiuderà con primarie a due: soltanto due candidati, quelli che avranno ottenuto più consensi nel confronto sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Il segretario ha anticipato i contenuti della Direzione dle partito di giovedì 6 ottobre in una lunga lettera inviata agli iscritti Pd. "Abbiamo perso. Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi", scrive Letta. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Unin quattro fasi, aperto a tutti e non solo agli iscritti Pd. Enricodopo la batosta elettorale prova a resuscitare il Partito democratico delineando regole e principi deldi rifondazione, che non lo vedrà tra i candidati. Sarà un'costituente' in cui tutto verrà messo indel partito compreso e che si chiuderà con primarie a due: soltanto due candidati, quelli che avranno ottenuto più consensi nel confronto sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Il segretario ha anticipato i contenuti della Direzione dle partito di giovedì 6 ottobre in una lunga lettera inviata agli iscritti Pd. "Abbiamo perso. Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi", scrive. ...

tempoweb : Psicodramma #Pd, #Letta lancia il congresso: in discussione anche il nome #30settembre #iltempoquotidiano… - Ado06408275 : RT @tempoweb: Psicodramma #Pd: #Letta lascia, ma non subito. Per il futuro derby #Bonaccini-#Schlein #ElezioniPolitiche2022 #27settembre #i… - zazoomblog : Psicodramma Pd: Letta lascia ma col trucco. Per il futuro il derby è fratricida - #Psicodramma #Letta #lascia… - tempoweb : Psicodramma #Pd: #Letta lascia, ma non subito. Per il futuro derby #Bonaccini-#Schlein #ElezioniPolitiche2022… - MassimoOrazi2 : RT @ElioLannutti: Dopo la batosta, Letta annuncia che non si ricandiderà a segretario al congresso Pd. Lo spennacchio sul suo ritorno a Par… -