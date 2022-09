Presentate le prime monete con l'effigie di Carlo III (Di venerdì 30 settembre 2022) La Royal Mint, zecca britannica, ha presentato le prime monete con l'effigie di re Carlo III che entreranno presto in circolazione. L'effigie è stata realizzata dallo scultore britannico Martin ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) La Royal Mint, zecca britannica, ha presentato lecon l'di reIII che entreranno presto in circolazione. L'è stata realizzata dallo scultore britannico Martin ...

Gazzettino : Presentate le prime monete con l'effigie di Carlo III - RadioSubasio : Presentate le prime monete con l’effigie di Carlo III - askanews_ita : Presentate le prime monete con l’effigie di Carlo III #Gb - Giusepp73577504 : @AlfioKrancic No. Abbiamo votato ... inutilmente, per 'prime donne' che non hanno voluto ascoltarci, si son present… - sportli26181512 : Giro d'Italia 2023, svelate le prime tappe: partenza il 6/5 con una cronometro in Abruzzo: Sono state presentate le… -