**Pd: Alfieri, 'bene apertura percorso congressuale ma tempi certi'** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il percorso congressuale indicato dal Segretario va nella giusta direzione anche con la proposta di promuovere prima delle primarie una fase nel quale affrontare temi quali l'identità, il profilo programmatico e il nostro modo di fare politica, andando oltre gli iscritti e aprendosi a tutta l'Italia democratica e progressista". Così il senatore dem Alessandro Alfieri. "Ci sono nodi importanti da sciogliere, c'è un Paese al quale tornare a parlare. Idee e progetti hanno bisogno di donne e uomini che li realizzano. Contenuti e leadership vanno di pari passo. È perciò importante - conclude Alfieri - che questo percorso articolato abbia un preciso cronoprogramma, con i tempi certi individuati dal nostro Statuto, in modo da essere pronti per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Ilindicato dal Segretario va nella giusta direzione anche con la proposta di promuovere prima delle primarie una fase nel quale affrontare temi quali l'identità, il profilo programmatico e il nostro modo di fare politica, andando oltre gli iscritti e aprendosi a tutta l'Italia democratica e progressista". Così il senatore dem Alessandro. "Ci sono nodi importanti da sciogliere, c'è un Paese al quale tornare a parlare. Idee e progetti hanno bisogno di donne e uomini che li realizzano. Contenuti e leadership vanno di pari passo. È perciò importante - conclude- che questoarticolato abbia un preciso cronoprogramma, con iindividuati dal nostro Statuto, in modo da essere pronti per le ...

