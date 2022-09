Ospiti Verissimo - Domenica In | i nomi bomba di Toffanin e Mara Venier

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovi appuntamenti conIn. Per l'occasione, nella puntata di sabato 1 ottobre 2022 Silviaospiterà in studio per la prima volta Anthony Delon. L'attore, figlio di una leggenda come Alain Delon, chiarirà nel salotto di Canale 5 le voci uscite sulla stampa internazionale in merito alla volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita. Inoltre presenterà anche la sua autobiografia dal titolo Dolce Crudele facendo alcune rivelazioni scottanti.anche Alena Seredova che si racconterà alla; stessa cosa faranno Ron, Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Torneranno in televisione anche Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.2 ottobre: colpaccio ...