Non solo il velo: la rivolta in Iran assume le dimensioni di una vera lotta di classe (Di venerdì 30 settembre 2022) Farah è una donna Iraniana, arrivata in Italia pochi giorni fa. A breve dovrà tornare in Iran, ma non ha paura. «Vorrei andare a manifestare anch'io, ma non posso farlo perché devo accudire mio padre che è anziano e ha bisogno di essere aiutato». Il suo è un nome di fantasia, per ragioni di sicurezza ha deciso di rimanere in anonimato. Parla in inglese con il suo accento persiano, scandisce le parole con decisione, trasmettendo la voglia di raccontare che cosa sta succedendo veramente nel suo Paese: «Io sono figlia della rivoluzione», si riferisce a quella khomeinista tra il 1978 e il 1979, che portò alla nascita della repubblica islamica e alla deposizione dello Scià di Persia. «Con il governo (del presidente conservatore Ebrahim) Raisi la situazione è nettamente peggiorata», spiega a TPI. «Le donne non hanno più nessuna libertà, la ...

