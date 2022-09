Mondiali 2022, Open Stadiums chiede l’esclusione dell’Iran dal torneo (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuove critiche delle organizzazioni per i diritti umani sul Mondiale di calcio in Qatar. Stavolta non riguardano la nazione ospitante, ma l’Iran, alla luce delle repressioni delle proteste legate alla morte della 22enne Mahsa Amini. Il gruppo per i diritti degli Open Stadiums ha invitato l’organo di governo del calcio Fifa a bandire la squadra iraniana dai prossimi Mondiali. Nella lettera indirizzata ad Infantino sono citati gli statuti della Fifa sui diritti umani e la non discriminazione. Open Stadiums vuole il libero accesso delle donne alle partite di calcio in Iran, cosa che deve ancora accadere nonostante le pressioni dell’organo mondiale. “Perché la Fifa dovrebbe dare allo stato iraniano e ai suoi rappresentanti un palcoscenico globale, mentre non solo si rifiuta di rispettare i diritti umani e ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuove critiche delle organizzazioni per i diritti umani sul Mondiale di calcio in Qatar. Stavolta non riguardano la nazione ospitante, ma l’Iran, alla luce delle repressioni delle proteste legate alla morte della 22enne Mahsa Amini. Il gruppo per i diritti degliha invitato l’organo di governo del calcio Fifa a bandire la squadra iraniana dai prossimi. Nella lettera indirizzata ad Infantino sono citati gli statuti della Fifa sui diritti umani e la non discriminazione.vuole il libero accesso delle donne alle partite di calcio in Iran, cosa che deve ancora accadere nonostante le pressioni dell’organo mondiale. “Perché la Fifa dovrebbe dare allo stato iraniano e ai suoi rappresentanti un palcoscenico globale, mentre non solo si rifiuta di rispettare i diritti umani e ...

