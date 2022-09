Luca Argentero confessa la sua paura: per lui è la prima volta (Di venerdì 30 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Argentero ha confessato la sua apprensione. L’attore ha manifestato qual è la sua paura, anche se c’è un lato positivo: ecco che cosa ha detto. È uno degli ex gieffini che è riuscito a conquistare una popolarità importante, tanto che ci sono persone che non sanno che la sua carriera è partita proprio grazie Leggi su youmovies (Di venerdì 30 settembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hato la sua apprensione. L’attore ha manifestato qual è la sua, anche se c’è un lato positivo: ecco che cosa ha detto. È uno degli ex gieffini che è riuscito a conquistare una popolarità importante, tanto che ci sono persone che non sanno che la sua carriera è partita proprio grazie

cosku85 : @lecroquemadame Grandissimo Luca Argentero - Luca_zone : RT @MasterAb88: Risultati abbastanza clamorosi in access con #Striscialanotizia (19%) poco lontano da #Solitiignoti (20%) Il duo Argenter… - Frances99991352 : Ma sempre le stesse scene!!! Ginevra sta ad Antonino come io a Luca Argentero#GFvip - eleovnora1 : RT @asfaltofresco: vi ricordate il periodo in cui ci lamentavamo di striscia prima dei nostri programmi preferiti bene grazie a luca argent… - isabellaap197 : RT @book_lovher: Non Luca Argentero che si presenta vestito da doc a condurre #Striscialanotizia ? -