Ladispoli, da oggi il servizio idrico passa in mano ad ACEA (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladispoli. Un cambiamento imminente nella gestione del servizio idrico: si passa ad ACEA Ato2 proprio dalla data corrente, di venerdì 30 settembre. A comunicarlo, il vecchio gestore Flavia Servizi s.r.l. con una nota arrivata in redazione. Cambio di gestione da Flavia Servizi ad ACEA Dunque, a partire da oggi, Flavia Servizi s.r.l. cesserà anche le attività amministrative di sportello, così come la gestione operativa dell'acquedotto e l'accoglimento delle segnalazioni dei guasti. Ogni nuova istanza dovrà essere presentata al nuovo gestore ACEA Ato2 di cui segnaliamo il canale di comunicazione per la segnalazione dei guasti: Numero Verde 800.130.335 sito ufficiale web: https://www.gruppo.ACEA.it (Sezione dedicata "ACQUA > ...

