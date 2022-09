Il padre di Giorgia Meloni e stato condannato per narcotraffico ma lei criminalizza gli stranieri, dice Rula Jebreal (Di venerdì 30 settembre 2022) Un affondo ritenuto eccessivo persino dagli avversari di Giorgia Meloni quello della giornalista palestinese Rula Jebreal. La donna ha tirato in ballo questioni familiari. Un attacco degno di Sofocle: le colpe dei padri che ricadono sui figli. La giornalista palestinese Rula Jebreal sempre più agguerrita contro la leader di Fratelli d’Italia dopo il suo trionfo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 settembre 2022) Un affondo ritenuto eccessivo persino dagli avversari diquello della giornalista palestinese. La donna ha tirato in ballo questioni familiari. Un attacco degno di Sofocle: le colpe dei padri che ricadono sui figli. La giornalista palestinesesempre più agguerrita contro la leader di Fratelli d’Italia dopo il suo trionfo L'articolo proviene da Leggilo.org.

